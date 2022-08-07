В Москве рабочие провалились в канализационный коллектор

В Москве в районе Люблино рабочие провалились в канализационный коллектор, нескольким людям удалось выбраться. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По предварительной информации, 12 рабочих осуществляли очистные работы в канализационном коллекторе на улице Краснодарской. В результате подъема уровня воды трое не смогли выбраться на поверхность", - заявили в ведомстве.

При этом Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, спасательная операция продолжается.

Подробности происшествия в настоящий момент не приводятся, ведется поиск рабочих, пострадавших в результате непогоды в городе.