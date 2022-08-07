https://news.day.az/world/1485351.html Перемирие между Израилем и Палестиной сорвано - Al Jazeera
Перемирие между Израилем и Палестиной сорвано - Al Jazeera
Режим прекращения огня между Израилем и Палестиной срывается из-за требований боевиков "Исламского джихада".
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
По данным издания, радикалы обратились к представителям Египта и попросили у них гарантий в отношении членов группировки, которые находятся в заключении в Израиле. Также они требуют добиться прекращения агрессии армии Израиля.
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