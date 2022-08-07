Перемирие между Израилем и Палестиной сорвано

Режим прекращения огня между Израилем и Палестиной срывается из-за требований боевиков "Исламского джихада".

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По данным издания, радикалы обратились к представителям Египта и попросили у них гарантий в отношении членов группировки, которые находятся в заключении в Израиле. Также они требуют добиться прекращения агрессии армии Израиля.