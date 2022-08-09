В Финляндии могут остаться несобранными около двух миллионов тонн клубники

Примерно два миллиона тонн клубники могут остаться несобранными в Финляндии, сообщает портал YLE, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, причиной того, что в стране может пропасть порядка 15% от общего сбора клубники, стала нехватка рабочих рук. Ранее сбором ягоды в Финляндии занимались рабочие из Украины, которые приезжали в сезон трудовой миграции. Но в текущем году, из-за конфликта на территории Украины, поток значительно снизился.

Предприниматели с ферм в Паймио ищут рабочих для сбора урожая, но жалуются, что пока их труды безрезультатны. В качестве альтернативы рассматриваются трудовые мигранты из Таиланда, но в настоящее время неизвестно, удастся ли им спасти ягоду.