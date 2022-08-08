Избран новый президент Колумбии

Густаво Петро, избранный президентом Колумбии от коалиции левых партий "Исторический пакт", 7 августа официально вступил в должность главы государства. Он стал первым президентом Колумбии, который представляет левые силы. Как пишет ТАСС, церемонию инаугурации транслировал телеканал Canal Institucional, передает Day.Az.

"Клянусь перед Богом и обещаю народу верно соблюдать положения Конституции и законы Колумбии", - заявил политик на площади Боливара в Боготе, где проходила церемония.

На нового президента была надета парадная лента цветов национального флага - один из символов президентской власти. На пиджак ему прикололи значок в форме голубя, который символизирует "полный мир".