В Китае выявили новый вирус

Китайские и сингапурские ученые обнаружили ранее неизвестный тип генипавируса, способный к заражению людей и животных. Об этом сообщает китайский информационный портал "Пэнпай", передает Day.Az.

Новый патоген назвали вирусом Ланъе. Всего по данным специалистов им было инфицировано 35 человек в провинциях Шаньдун и Хэнань. При заражении наиболее частыми симптомами являются кашель, лихорадка, слабость, боль в мышцах, тошнота и головная боль. Пока между инфицированными не выявлено никакой связи, а у их родственников нет признаков заболевания. Это позволяет надеяться, что передача вируса от человека к человеку невозможна. В целом, патоген похож на вирус Нипах, но в случае с Ланъе врачи пока не выявили смертельных исходов или тяжелого течения.

Геном вируса Ланъе состоит из 18 402 нуклеотидов. Он похож на другие пять известных ученым генипавирусов и наиболее схож с вирусом Моцзян, который был впервые обнаружен в южной китайской провинции Юньнань. Природными носителями вируса чаще всего (27%) выступают землеройковые - внешне схожие с мышами млекопитающие. Помимо них, антитела к вирусу удалось обнаружить у некоторых собак и коз.