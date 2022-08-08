В Испании начинаются забастовки сотрудников Ryanair

Серия новых забастовок бортпроводников авиакомпании Ryanair начинается в понедельник в Испании. Об этом сообщила газета "20 minutos", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, профсоюзы планируют устраивать 24-часовые стачки еженедельно с понедельника по четверг (с 8 августа текущего года по 7 января будущего года) из-за отказа компании вести переговоры о новом коллективном договоре. Ожидается, что в течение двух первых недель забастовки могут повлиять на планы более 1 млн пассажиров.

С июня бортпроводники Ryanair, которые требуют улучшения условий труда, провели в Испании многочисленные стачки, в результате которых было отменено около 250 рейсов и задержано еще более 1 тыс.