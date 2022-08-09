США заявили о готовности подписать соглашение по иранскому атому на основе предложений ЕС

США готовы "быстро заключить сделку" по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе на основании соответствующих предложений, выдвинутых ЕС. Как заявил в понедельник агентству Reuters представитель Госдепа, Вашингтон считает подготовленный Евросоюзом текст соглашения единственным вариантом для возвращения к СВПД.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по данным Reuters, американский чиновник также отметил, что Тегеран неоднократно заявлял о готовности вернуться к соглашению. "Посмотрим, соответствуют ли их слова действиям", - добавил представитель Госдепа.

Ранее стало известно, что Евросоюз, выступающий в качестве координатора на переговорах в Вене, представил окончательный вариант соглашения по иранской ядерной сделке.