Новая Зеландия и США будут сотрудничать в сфере космической индустрии

Новая Зеландия и США подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере космической индустрии. Об этом во вторник сообщил новозеландский министр экономического и регионального развития Стюарт Нэш, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Заключение рамочного соглашения [о расширении сотрудничества в области космической индустрии] знаменует собой новый шаг для нашего космического сектора. Это дает новозеландским компаниям и исследователям возможности более тесно сотрудничать с предприятиями США и NASA, а также поможет установить новые связи между исследовательскими сообществами наших стран", - указал Нэш, заявление которого опубликовано на сайте правительства.

Также министр отметил, что соглашение позволит активнее развивать сотрудничество в области государственного регулирования, что обеспечит NASA новые возможности для использования стартовых площадок в Новой Зеландии. "Договор определяет ряд новых способов сотрудничества, включая обмен данными и персоналом, размещение научных приборов на самолетах и космических аппаратах, а также развитие новых проектов в сфере образования. Это укрепит значимость Новой Зеландии и сделает ее приоритетным партнером США в космической отрасли", - подчеркнул глава ведомства.