Рост цен в Венгрии побил многолетний рекорд

Цены в Венгрии в июле показали рост в 13,7 процента, инфляция побила многолетний рекорд, ускорившись до самых высоких темпов за 24 года, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Базовая инфляция, показатель без учета волатильных цен на сырье, была даже выше - 16,7 процента, что указывает на серьезное инфляционное давление в экономике.

Венгерский центробанк, реагируя на рост цен, уже увеличил ключевую ставку более чем на 800 базисных пунктов в этом году, последнее повышение на 200 базисных пунктов произошло в прошлом месяце. Венгерская валюта, форинт, заметно слабеет к евро, показывая один из худших результатов на развивающихся рынках после экономических шоков, последовавших за началом специальной военной операции России в Украине.

В прошлые месяцы цены росли преимущественно на продукты - в июле стоимость хлеба и сыра взлетела более чем на 50 процентов на годовом уровне, - но в предстоящие месяцы инфляцию будет поддерживать растущая стоимость энергоносителей.

Проблемы у Будапешта возникают несмотря на попытки властей добиться для себя исключений из общей позиции Евросоюза в отношении российских санкций и экономического взаимодействия с Москвой. Венгрия ранее согласовала исключение из европейского эмбарго для поставок российской нефти, идущей по трубам, а также анонсирует планы по наращиванию закупок газа.

Из-за нехватки топлива страна уже смягчила запрет на вырубку лесов особо охраняемых природных территорий, цены на дрова серьезно растут, однако против планов ЕС по экономии газа для смягчения рисков премьер Венгрии Виктор Орбан возражает, сравнивая их с Холокостом.