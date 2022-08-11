Сербские фермеры протестуют против роста цен

Сербию охватили массовые протесты. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ , местные фермеры присоединились к забастовкам европейских коллег из-за роста цен на топливо и удобрения. Более 70 тракторов перекрыли дороги в центре города Нови-Сад, протестующие не расходились даже ночью.

Сегодня, 11 августа, фермеры направятся в столицу - Белград, чтобы встретиться с премьер-министром Аной Брнабич. Аграрии требуют, чтобы власти установили порог цен на топливо. Также хотят субсидий и заморозку платежей по кредитам.

Протестующие говорят, что попали в безвыходное положение, так как затраты на производство выросли на 200 процентов. И угрожают, что акции могут стать куда жёстче, если их требования не выполнят.