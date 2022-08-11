В Великобритании впервые выпустят монеты с факсимиле Елизаветы II

Королевский монетный двор Великобритании впервые выпустит монеты с факсимильной подписью королевы Елизаветы II. Об этом пишет Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В честь платинового юбилея правления Елизаветы II будут выпущены три коллекционные монеты номиналом £5, на которых впервые появится факсимиле королевы. Первая из них будет посвящена наградам Елизаветы II, вторая - ее работе с благотворительными организациями, а третья - Содружеству наций, в которое, помимо Великобритании, входят почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты.

Цены на монеты будут варьироваться от £13 до £2865, в зависимости от техники исполнения. Тираж не уточняется.

По словам художника Пи Джей Линча, факсимильная подпись Елизаветы II на монетах имеет большое символическое значение. "Я подумал о том, насколько важны ее руки - она всегда пожимает руки, выполняет с их помощью символические задачи, такие как вручение наград, посадка деревьев или открытие мемориальных досок. Это привело меня к тому, что ее факсимиле, которое так символична, является инструментом государства, когда она подписывает официальные документы, но также и ее личным обещанием и обязательством", - рассказал он.