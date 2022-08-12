В ВОЗ дали новые наименования двум вариантам оспы обезьян

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) договорились о новых названиях для двух вариантов вируса оспы обезьян.

Центральноафриканская клада (разновидность) этого вируса отныне будет называться "клада I", а западноафриканская - "клада II", сообщила в пятницу пресс-служба ВОЗ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Созванная ВОЗ группа мировых экспертов согласовала названия вариантов вируса оспы обезьян", - говорится в сообщении. Решено присвоить этим вариантам римские цифры, чтобы избежать в наименованиях указания на те или иные географические регионы, где разновидности оспы обезьян были первоначально обнаружены. Цель современной практики присвоения названий вирусам состоит в том, чтобы "избегать причинения оскорблений каким-либо культурным, общественным, национальным, региональным, профессиональным или этническим группам" и минимизировать любое негативное влияние на торговлю, путешествия, туризм или животный мир, пояснили в ВОЗ.

Дискуссии о новом названии вируса оспы обезьян еще не завершены. Этот вопрос обсуждается в рамках Международного комитета по таксономии вирусов. В свою очередь созванная ВОЗ 8 августа группа экспертов "достигла консенсуса о новой номенклатуре клад вируса". Бывшая "клада бассейна реки Конго или центральноафриканская клада" получила название "клада I", а "бывшая западноафриканская клада" - наименование "клада II". Ученые также согласовали наименования подвидов для вируса оспы обезьян. Они договорились, что "клада II" имеет два подвида: это "клада IIa" и "клада IIb".

Что касается нового названия для оспы обезьян как заболевания, то "ВОЗ проводит открытые консультации" на эту тему, предложить свое название может каждый желающий, направив сообщение на специальную электронную платформу, посвященную классификации болезней, отметили в организации.