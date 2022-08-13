https://news.day.az/world/1486961.html Канадский политик "пообедал" пчелой прямо на пресс-конференции - ВИДЕО
Канадский политик "пообедал" пчелой прямо на пресс-конференции - ВИДЕО
Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд проглотил пчелу во время пресс-конференции в городе Дандолке.
Как передает Day.Az, канадская сеть глобального телевидения Global News вела прямой репортаж с пресс-конференции и поделилась роликом с моментом инцидента с пчелой на видеохостинге YouTube.
"Господи, я только что проглотил пчелу! И теперь она у меня жужжит внутри", - отреагировал Даг Форд.
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