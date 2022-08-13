США находятся на грани войны с Россией и Китаем

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что Вашингтон в настоящее время находится на грани войны с Москвой и Пекином, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы на грани войны с Россией и Китаем из-за вопросов, которые мы частично создали, не имея представления о том, чем это закончится или к чему может привести", - отметил Киссинджер в интервью газете The Wall Street Journal.

"Вы не можете сейчас сказать, что мы собираемся разделить их [Россию и Китай] и повернуть друг против друга. Все, что вы можете сделать, это не нагнетать напряженность и создавать варианты, а для этого у вас должна быть какая-то цель", - отметил он.

В мае 99-летний Киссинджер выступил по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Киссинджер родился в 1923 году в Германии. В 1938 году его семья эмигрировала в США, спасаясь от нацистов. Он принимал участие во Второй мировой войне в составе ВС США. Должность помощника президента США по национальной безопасности политик занимал в 1969-1975 годах, пост госсекретаря - в 1973-1977 годах.