Мать Саакашвили сообщила об атрофии мышц у ее сына

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили страдает атрофией мышц. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в беседе с грузинским телеканалом Mtavari Arxi сообщила его мать Гиули Аласания.

Женщина после того, как навестила бывшего грузинского лидера заявила, что мышцы у политика "действительно атрофированы".

"Это видно и невооруженным глазом", - сказала она.

Также Аласания указала, что у политика ослаблен иммунитет.