https://news.day.az/world/1486984.html Мать Саакашвили сообщила об атрофии мышц у ее сына
Мать Саакашвили сообщила об атрофии мышц у ее сына
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили страдает атрофией мышц. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в беседе с грузинским телеканалом Mtavari Arxi сообщила его мать Гиули Аласания.
Женщина после того, как навестила бывшего грузинского лидера заявила, что мышцы у политика "действительно атрофированы".
"Это видно и невооруженным глазом", - сказала она.
Также Аласания указала, что у политика ослаблен иммунитет.
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