Крушение самолета в Беларуси

Легкомоторный самолет разбился во время прогулочного полета в Белоруссии, два пилота погибли.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Следственный комитет (СК) республики.

"По предварительным данным, сегодня два пилота легкомоторного самолета осуществляли прогулочные полеты над Слонимом (Гродненская область). Вечером, пролетая над Слонимским районом, самолет упал. Оба пилота от полученных повреждений скончались на месте", - проинформировал СК.

По информации ведомства, сейчас следователи областного аппарата СК с привлечением передвижной криминалистической лаборатории работают на месте происшествия.

Причины трагедии устанавливаются.