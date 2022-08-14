https://news.day.az/world/1486999.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
Сегодня в 06.18 и 06.24 по местному времени в Турции произошли землетрясения магнитудой 5,0.
Как сообщает Day.Az, эпицентры землетрясений находились в проливе Кушадасы, на побережье района Мендерес в Измире.
Подземные толчки ощущались в Измире, Айдыне и других провинциях. По данным Агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях Турции (AFAD), жертв и разрушений нет.
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