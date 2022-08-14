В Турции произошло землетрясение

Сегодня в 06.18 и 06.24 по местному времени в Турции произошли землетрясения магнитудой 5,0.

Как сообщает Day.Az, эпицентры землетрясений находились в проливе Кушадасы, на побережье района Мендерес в Измире.

Подземные толчки ощущались в Измире, Айдыне и других провинциях. По данным Агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях Турции (AFAD), жертв и разрушений нет.