Тайвань поблагодарил США за обеспечение безопасности в Тайваньском проливе

Министерство иностранных дел Тайваня выразило благодарность США за конкретные действия по поддержанию безопасности и мира в Тайваньском проливе и регионе, сообщается в аккаунте ведомства в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы рады слышать, что мир в Тайваньском проливе признан важным для этого региона, а также видеть поддержку Тайваня Соединенными Штатами в экономике, торговле и обороне", - говорится в сообщении.