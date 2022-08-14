https://news.day.az/world/1487041.html Турецкие спецслужбы нейтрализовали террористов РКК
Турецкие спецслужбы нейтрализовали террористов РКК
В результате спецоперации Национальной разведывательной организации (MIT) Турции на севере Ирака нейтрализованы шестеро боевиков террористической организации РПК/КСК. Об этом сообщают источники в турецких силах безопасности, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".
Четверых террористов ликвидировали в районе Хакурк, еще двое уничтожены в Метине.
Как сообщается, спецоперация была проведена накануне.
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