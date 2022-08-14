Турецкие спецслужбы нейтрализовали террористов РКК

В результате спецоперации Национальной разведывательной организации (MIT) Турции на севере Ирака нейтрализованы шестеро боевиков террористической организации РПК/КСК. Об этом сообщают источники в турецких силах безопасности, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

Четверых террористов ликвидировали в районе Хакурк, еще двое уничтожены в Метине.

Как сообщается, спецоперация была проведена накануне.