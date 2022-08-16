Авторитет Турции на международной арене растет

В последние годы авторитет Турции на международной арене неуклонно растет.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По словам главы турецкого государства, сегодняшняя Турция решительно защищает свои национальные интересы на всех платформах, включая ООН и НАТО.

Турецкий лидер отметил, страна успешно добивается намеченных результатов, осуществляя при этом эффективную дипломатию.

Президент Эрдоган добавил также, что благодаря проводимой властями политике за последние два десятилетия Турция превратилась в "более демократичную и свободную страну, страну равных возможностей".