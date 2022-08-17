86-летний пенсионер несколько дней кормил и поил мертвых родственников, считая их живыми

В Челябинской области 86-летний местный житель несколько дней навещал своих мертвых родственников и кормил их. Россиянин все это время считал, что они живы. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает Day.Az.

Инцидент произошел в деревне Яраткулово Аргаяшского района. Тела 82-летней женщины и ее 41-летнего сына, злоупотреблявших спиртным, обнаружила их соседка. Как выяснилось позже, смерть россиян наступила за несколько дней до того, как их нашли.

По данным источника, мертвых несколько раз навещал их пожилой родственник, который не понял, что они мертвы. С момента их смерти мужчина считал их сильно уставшими и продолжал кормить и поить их.

В настоящий момент тела умерших направили на судебно-медицинскую экспертизу для установление точной причины смерти. В управлениях МВД и СК инцидент пока не комментируют.

Ранее стало известно, что родители нашли своего годовалого ребенка мертвым в садовом товариществе около Набережных Челнов.