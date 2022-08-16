https://news.day.az/world/1487624.html Сверхлёгкий самолёт упал на крышу жилого дома в Бразилии - ВИДЕО
Сверхлёгкий самолёт упал на крышу жилого дома в Бразилии - ВИДЕО
Двое пожилых любителей острых ощущений, совершающие полёт на самолёте, имеющим префикс PU-SPX (ультралайт) чудом не расстались с жизнями, когда летательный аппарат упал на крышу частной постройки, находящейся в районе Барра-да-Тижука (город Рио-де-Жанейро, Бразилия), передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
Как сообщают СМИ, 77-летний владелец самолёта, находящийся за штурвалом аппарата, получил травму головы и был отправлен в больницу. 55-летний пассажир самолёта отделался ушибами и также был госпитализирован.
Причины авиакатастрофы, в ходе которой частная постройка получила повреждения не уточняются.
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