https://news.day.az/world/1487840.html Северная Корея запустила две ракеты в Желтое море - ВИДЕО
Северная Корея запустила две ракеты в Желтое море - ВИДЕО
КНДР в среду провела испытания ракетного оружия. Две крылатые ракеты были запущены в сторону Желтого моря из Ончхона, сообщило агентство Рёнхап, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Последний раз Пхеньян тестировал крылатые ракеты в январе этого года.
Наблюдатели связывают военную активность КНДР с маневрами Ulchi Freedom Shield, к которым готовится Южная Корея и США.
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