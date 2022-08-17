Северная Корея запустила две ракеты в Желтое море

КНДР в среду провела испытания ракетного оружия. Две крылатые ракеты были запущены в сторону Желтого моря из Ончхона, сообщило агентство Рёнхап, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Последний раз Пхеньян тестировал крылатые ракеты в январе этого года.

Наблюдатели связывают военную активность КНДР с маневрами Ulchi Freedom Shield, к которым готовится Южная Корея и США.