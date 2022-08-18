Касым-Жомарт Токаев поприветствовал решение "Тенгизшевройл" перенаправить дополнительные объемы газа на внутренний рынок
Президент Казахстана поприветствовал решение компании "Тенгизшевройл" (ТШО) перенаправить дополнительно 2,6 млрд кубометров газа на внутренний рынок страны.
Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на пресс-службу Президента Казахстана, это обсуждалось в ходе встречи Президента Касым-Жомарта Токаева и председателя совета директоров и главного исполнительного директора компании "Шеврон" Майкла Уирта.
В ходе беседы были обсуждены основные аспекты дальнейшего взаимодействия компании "Шеврон" с Казахстаном и вопросы реализации ряда инвестиционных проектов.
Собеседники обменялись мнениями о ситуации на мировом энергетическом рынке. Президент поприветствовал решение компании "Тенгизшевройл" перенаправить дополнительно 2,6 млрд кубометров газа на отечественный рынок.
Также были рассмотрены перспективы участия компании "Шеврон" в реализации инвестиционных проектов в нефтегазохимической сфере и планы по дальнейшему расширению производственной мощности месторождения Карачаганак.
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