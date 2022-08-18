Падение мотоциклиста со скалы попало на видео в Турции

Группа туристов, совершающая несколько дней назад путешествие по горному хребту Аладаг (провинция Адана, Турция), чудом не лишилась одного из экстремалов, пересекающих серпантин на мотоцикле, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Пожилой любитель острых ощущений не удержал равновесия и упал с 50-метрой скалы вместе со своим "железным конем".

Один из участников перехода бросился на помощь мотоциклисту и также оказался на дне ущелья.

По сообщениям СМИ, кортеж скорой помощи прибыл в доступное место, куда туристы доставили обоих пострадавших, где им была оказана помощь, после чего экстремалов отправили в больницу.