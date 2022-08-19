К сведению родителей школьников

До открытия школ в стране осталось меньше месяца. Родители уже направляются в магазины для совершения покупок с целью подготовки к новому учебному году, сообщает Day.Az.

А как обстоит дело с ценами? Во сколько обходится родителям школьный ранец, заполненный соответствующими принадлежностями?

Как сообщает xezerxeber.az, варьируются как сами школьные принадлежности, так и цены на них. Несмотря на то, что до открытия школ еще осталось достаточно времени, продавцы уже украшают витрины магазинов соответствующими предметами.

По их словам, цены выросли по сравнению с прошлым годом. Больше всего подорожали тетради. Это связано с тем, что они в основном привозятся в страну из России и Украины.

В общей сложности цены на школьные принадлежности выросли на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Меньше всего подорожали школьные ранцы. Их цена начинается от 15-20 манатов.

В свою очередь, родители желают, чтобы цены были приемлемыми, а продавцы отмечают, что до начала школьного сезона очередной рост цен не планируется.