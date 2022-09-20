США помогут Афганистану получить свыше $1 млрд

Соединенные Штаты взаимодействуют с международными финансовыми организациями с целью выделения Афганистану помощи в размере более $1 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такие данные привел представитель администрации США высокого ранга, выступая в понедельник на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен обмену удерживавшегося в Афганистане американского гражданина Марка Фрерикса на представителя радикального движения "Талибан" Башира Нурзая.

"Мы находимся в тесном контакте с международными финансовыми институтами относительно предоставления ресурсов на сумму свыше $1 млрд на базовые услуги для афганского народа", - заявил упомянутый представитель исполнительной ветви власти США. Никаких дополнительных деталей на этот счет он не привел.

"Мы хотим, чтобы уважались гуманитарные принципы. Мы хотим, чтобы помощь [Афганистану] распределялась справедливо. Так что мы будем взаимодействовать по этим вопросам с движением "Талибан" и другими афганцами в стране", - подчеркнул ведущий брифинга.

Как объявило на прошлой неделе американское правительство, Вашингтон принял решение перевести $3,5 млрд из замороженных активов афганского ЦБ в швейцарский трастовый фонд, средства из которого пойдут на стабилизацию экономики Афганистана. Финансирование будет происходить в обход правительства Афганистана, во главе которого стоит движение "Талибан".

Сразу после прихода талибов к власти в Кабуле в августе минувшего года Международный валютный фонд и Всемирный банк приостановили финансовую поддержку Афганистана. США заморозили активы правительства Афганистана в американских банках, чтобы талибы не смогли получить к ним доступ. Общая сумма замороженных средств составляет $9,5 млрд (из них $7 млрд резервов, которые хранились в США). Американская администрация указывала в прошлом, что рассматривает возможность высвободить половину средств из почти $7 млрд, а оставшуюся часть отложить для компенсации в США жертвам терактов 11 сентября 2001 года. Талибы подвергли резкой критике решение Вашингтона перевести $3,5 млрд из замороженных активов афганского ЦБ в швейцарский трастовый фонд. Посольство России в США охарактеризовало данный шаг Вашингтона как противоречащий нормам международного права.