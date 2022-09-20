Евросоюз создал меры по обеспечению стабильных цепочек поставок

Евросоюз представил комплекс мер, которые обеспечивают стабильные цепочки поставок товаров. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на заявление Еврокомиссии (ЕК) о чрезвычайных полномочиях, передает Day.Az.

Новые меры позволят Брюсселю обязывать компании стран сообщества производить ключевые товары в приоритетном порядке и создавать резервы продукции. Все эти меры ЕК создали в ответ на проблемы, появившиеся из-за спецоперации в Украине, отметили в публикации.

По данным газеты, данные меры вызвали отрицательную реакцию у европейских бизнесменов и многих компаний. При этом такие ж полномочия, о которых заявили в ЕК, есть у США и Японии. Однако в Европе подобное восприняли как неуместное и чрезмерное вмешательство в экономику региона со стороны ЕК.

Аналитики посчитали, что новые меры ЕК могут нарушить обязательства по договорам и раскрыть корпоративную информацию.