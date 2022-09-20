Массовые увольнения в военной прокуратуре Армении

Освобожден от должности военный прокурор Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, новый генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян уволила военного прокурора Вахе Арутюняна.

Заместитель военного прокурора Арсен Сардарян также освобожден от занимаемой должности.

19 сентября другой заместитель военного прокурора Севак Ованнисян был освобожден от занимаемой должности.

Отметим, новый генеральный прокурор Анна Вардапетян ранее работала заместителем министра юстиции Армении. Она была помощником премьер-министра с марта 2020 года.