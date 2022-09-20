«Молдовагаз» просрочил платеж «Газпрому» за поставки в сентябре

Газораспределительное предприятие "Молдовагаз" не выплатило в установленный срок авансовый платеж "Газпрому" за потребление в сентябре. Операция должна была быть проведена не позже 20 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы молдавской энергетической компании, передает Day.Az.

"Накануне внешнему поставщику был перечислен транш в размере $9,67 млн, а также дополнительно $2 млн в качестве авансовой оплаты за первую половину сентября. При этом суммарная цифра необходимого трансферта за указанный период составляет $35,89 млн", - говорится в сообщении.

При этом "Молдовагаз" продолжает взаимодействовать с "Газпромом" по поводу продолжения бесперебойных поставок топлива в республику. Кроме того, компания также находится в постоянном контакте с правительством Молдавии, которое ранее при трудных обстоятельствах оказывало финансовую поддержку энергетическому предприятию, заключили в пресс-службе предприятия.