В Нижнем Новгороде женщина избила водителя автобуса

Женщина избила водителя автобуса в Нижнем Новгороде. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Telegram-канал "ДТП и происшествия Нижний Новгород".

"В 87 автобусе не совсем адекватной женщине почудилось, что водитель обозвал ее нищей (этого не было). Она стала кричать отборным матом, стала требовать деньги назад, ей их отдали, но из-за упавших 5 рублей она все таки напала на водителя в рукопашную", - говорится в сообщении.

Судя по видео, после того, как женщина напала на водителя, она еще поругалась с пассажирами и вышла на остановке.