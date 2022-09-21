Столтенберг о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в интервью Bloomberg, что Финляндия и Швеция в скором времени вступят в альянс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он пояснил, что Швеция и Финляндия пришли к договоренности с Турцией, несмотря на то, что Анкара ранее "выражала озабоченность" по ряду вопросов.

"Я уверен, что Финляндия и Швеция станут полными членами [НАТО - "Газета.Ru"] в ближайшем будущем", - сказал Столтенберг.

В настоящее время присоединение Швеции и Финляндии к альянсу поддержали 27 стран. Венгрия, Словакия и Турция пока не проголосовали за.