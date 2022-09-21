Вспышка малярии в Латинской Америке

Сокращение численности земноводных в Коста-Рике и Панаме привело к росту заболеваемости малярией. Статья об этом опубликована в Environmental Research Letters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С начала 1980-х до середины 1990-х годов смертельный грибковый патоген под Batrachochytrium dendrobatidis распространялся по Коста-Рике, нанося ущерб популяциям земноводных. Этот грибок, поражающий амфибий, перешел на территорию Панамы в 2000-х годах. В глобальном масштабе патоген привел к исчезновению не менее 90 видов амфибий и сокращению численности не менее 500 других видов.

Гибель земноводных вызвала всплеск малярии, которая переносится насекомыми. Теперь это подтвердили Йоаким Вайль из Калифорнийского университета в Дэвисе и его коллеги в ходе исследования. Его результаты показывают четкую связь между временем и местом распространения грибкового возбудителя и временем и местом увеличения числа случаев малярии. Ученые отмечают, что, хотя они не могут полностью исключить дополнительные факторы, они не обнаружили никаких доказательств существования других явлений и переменных, которые могли бы одновременно вызывать малярию и следовать тому же маршруту вымирания.

Потеря древесного покрова также была связана с увеличением случаев малярии, но не в такой степени, как потеря земноводных. Типичные уровни потери кроны деревьев увеличивают ежегодные случаи малярии на 0,12 случая на 1000 человек по сравнению с 1 случаем на 1000 при гибели амфибий.

Таким образом, это показывает необходимость сохранения экосистем ради предотвращения заболеваний.