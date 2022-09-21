Си Цзиньпин призвал армию готовиться к боевым действиям

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Народно-освободительную армию Китая (НОАК) готовиться к боевым действиям, сосредоточившись на непосредственной боевой подготовке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Си направил участникам семинара по национальной обороне и военной реформе послание, в котором призвал также продолжать реализацию военной реформы для повышения их эффективности.

Военная реформа в НОАК началась в 2015 году - с тех пор были созданы ракетные войска стратегического назначения, наподобие тех, которые существуют в российской армии. Также значительным реформам подвергся флот НОАК, который получил еще два авианосца собственной китайской разработки и большое количество других кораблей.