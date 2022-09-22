Авария с участием Porsche в Москве

Авария с участием Porsche произошла на Суздальской улице на востоке Москвы. Водитель автомобиля вылетел на встречную полосу и снес стелу АЗС. Управлявший спорткаром и пассажир живы. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Как утверждают очевидцы, скорость у Porsche была сильно превышена. Сообщается о пяти пострадавших. Как уточнили в МВД, двое человек госпитализированы.