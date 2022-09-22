Британка научила крыс рисовать и открыла собственный магазин

Жительница Великобритании придумала вид заработка и открыла собственный магазин. Об этом сообщает портал buzznicked.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Британка, тяжело пережив смерть одной из своих домашних крыс, решила создать несколько картин с отпечатками лап других грызунов. Для этого она опускала крыс лапами в краску и отпускала их гулять по небольшим хостам.

"Мои крысы для меня не просто художники. Они мои лучшие друзья, и они не проведут всю жизнь в красках, несмотря на то, что сейчас высокий спрос на их искусство", - предупредила девушка.

Отмечается, что сейчас у британки есть собственный магазин, где она выставляет на продажу брелки, кулоны, носки, часы и елочные игрушки с отпечатками лап своих домашних крыс.