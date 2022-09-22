Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш поблагодарил Турцию за ее роль в обмене более чем 200 военнопленными между Россией и Украиной, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Назвав решение президента России Владимира Путина о мобилизации "опасным и тревожным", Гутерриш добавил, что этот шаг отдаляет от мира и приведет к еще большему кровопролитию.

Он отметил, что планы так называемого референдума на востоке Украины также вызывают крайнюю тревогу. Он сказал, что аннексия территории другой страны с применением силы нарушает международное право и Конвенцию ООН.

"Обмен более чем 200 военнопленными между Украиной и Россией является положительным моментом. Я благодарю правительства Турции и Саудовской Аравии за их роль в этом соглашении", - подчеркнул Гутерриш.

Глава ООН коснулся темы вывоза зерна из Украины через Черное море: "Благодаря зерновому соглашению, подписанному в июле между Украиной и Россией при поддержке Турции, было экспортировано более 4,3 млн тонн зерна и продовольствия. Суда с зерном и продовольствием отправились в 29 стран, включая Афганистан, Африку и Йемен".