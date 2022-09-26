Пелоси освистали в Нью-Йорке

Cпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси была освистана на музыкальном фестивале Global Citizen в Нью-Йорке. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на New York Post.

По данным издания, Пелоси во время выступления начала говорить об изменении климата и сокращении выбросов углерода, но собравшиеся зашумели.

"Было слышно, как толпа кричала "поехали", очевидно, надеясь, что ее речь закончится и начнется концерт", - сказано в сообщении.

Отмечается, что люди не давали политику продолжить говорить, когда она пыталась сделать это, рассказывая о принятии климатического законодательства, которое должно привести к улучшению качества воды и воздуха в будущем.

Вскоре спикер палаты представителей закончила выступление.