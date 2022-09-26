Британская валюта рекордно обвалилась

Фунт стерлингов резко обвалился 25 сентября - это стало самым сильным внутридневным падением с марта 2020 года и в целом абсолютным рекордом за всю историю исчислений. Курс британской валюты к завершению торгов в нижней точке составил 1,035 доллара, свидетельствуют данные площадки Investing. 26 сентября фунт немного отскочил от минимума, достигнув 1,07 доллара на момент написания материала, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инвесторы опасаются дальнейшего ускорения инфляции и резкого роста государственного долга. Такая реакция последовала за заявлением министра финансов в новом правительстве королевства Кваси Квартенга о дальнейшем снижении налогов в стране, сообщает Bloomberg. Некоторые аналитики призывают Банк Англии предпринять экстренные действия, в частности, регулятор может продолжить агрессивное повышение ключевой ставки.

Стратег Saxo Capital Markets в Сиднее Джессика Амир заявила, что обвал фунта свидетельствует о недоверии рынков к Великобритании. "Фунт находится в шаге от паритета [между фунтом и долларом], и дальше ситуация будет только ухудшаться", - сказала она.

В начале августа Банк Англии повысил базовую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 1,75 процента годовых. Меры по ужесточению денежно-кредитной политики были приняты для борьбы с ростом цен. Регулятор объяснил, что инфляционное давление в Великобритании, как и в Европе в целом, существенно нарастает на фоне роста цен на газ и опасений о возможности дальнейшего сокращения прокачки.

По итогам сентябрьского заседания регулятор поднял ставку еще на 50 базисных пунктов, до 2,25 процента, что стало максимальным значением с 2008 года.