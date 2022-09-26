Армения отказалась от участия в учениях ОДКБ

Армения не будет принимать участия в учениях ОДКБ в Казахстане. Об этом сообщили в Минобороны страны в ответ на запрос армянских СМИ, передает Day.Az.

"Принимая во внимание сложившуюся ситуацию на армяно-азербайджанской границе, министерство обороны РА, исходя из поставленных перед ВС РА задач, приняло решение воздержаться от участия подразделений ВС РА в проводимых в Казахстане в рамках ОДКБ учениях", - заявили в министерстве.

Учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ состоятся в Казахстане с 26 сентября по 8 октября.