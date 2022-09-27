Американец наладил кустарное производство запчастей для самолетов НАТО

Житель Южной Калифорнии получил тюремный срок в четыре года за организацию производства поддельных запасных частей для самолетов, в том числе колесные пары и газовые форсунки для самолетов НАТО. Об этом сообщает Stars and Strips, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, производство было развернуто в городе Риверсайз на предприятии, которым руководил 73-летний Аман Хан. В июне Хан признал себя виновным по двум пунктам обвинения в мошенничестве с использованием запчастей для самолетов в межгосударственной и внешней торговле.

В решении указывается, что Хан "сознательно и безрассудно создал риск смерти или серьезных телесных повреждений для пассажиров самолетов и широкого круга лиц".

При этом модели самолетов и их эксплуатанты в сообщении не фигурируют. Так же неизвестно, были ли у этих самолетов проблемы из-за поддельных запчастей.

Кроме отбывания наказания, Хан должен выплатить компенсацию в размере более $1,5 млн. Примечательно, что в 1996 и в 2005 годах мужчина уже сидел в тюрьме за аналогичные преступления. Последний срок длиной 15,5 лет он отбывал за продажу поддельных деталей самолетов в Китай. В частности, под видом новых деталей мошенник продавал восстановленные, а вместо авиационного алюминия использовал для производства отдельных компонентов более тяжелую сталь.