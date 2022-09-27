Индия готовит план по производству сетевых аккумуляторов

Министерство энергетики Индии разрабатывает план стоимостью почти $2,5 млрд по стимулированию внутреннего производства сетевых аккумуляторов, цель которого заключается в снижении стоимости хранения энергии. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министра энергетики Раджа Кумара Сингха, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам Сингха, в правительстве обсуждается вопрос о предоставлении льгот производителям аккумуляторов, которые они выпускают в течение определенного периода времени. Идут также переговоры с рядом стран, включая Австралию, о поставках металла для производства источников питания, уточнил министр.

Снижение затрат на хранение энергии необходимо для обеспечения круглосуточного энергоснабжения из возобновляемых источников, таких как ветер и солнце, пояснил Сингх. Крупнейшие индийские конгломераты Adani Group и Reliance Industries уже заявили о планах многомиллиардных инвестиций в проекты по хранению энергии. Правительство Индии рассчитывает в будущем объединить их в единую систему, чтобы увеличить энергетические мощности страны.

Индийские власти работают над планом по созданию источников питания в рамках инициативы премьер-министра Нарендры Моди под названием "Делай в Индии". Она направлена на развитие внутреннего производства и увеличение рабочих мест.