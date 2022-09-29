В Китае начальник выплатил сотруднице компенсацию за увольнение в монетах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что женщина работала на испытательном сроке в области здравоохранения, получая в месяц 1 000 долларов. Проработав две недели, она была уволена и, согласно закону, ей полагалась денежная компенсация в размере 1 300 долларов. По словам китаянки, работодатель не хотел выплачивать эти средства, ссылаясь на различные обстоятельства.

После того как женщина написала несколько жалоб, ей выплатили деньги, правда, монетами. Китаянка получила мешок, забитый мелочью, который весил около 61 кг. Впрочем, суд встал на сторону бывшей сотрудницы и обязал работодателя выплатить ей деньги купюрами. Кроме того, компании теперь придется заплатить штраф 700 долларов.