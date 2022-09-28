В Германии заявили, что обе нитки «Северного потока» останутся непригодными навсегда
Спецслужбы ФРГ заявили, что все нитки "Северного потока" и "Северного потока-2" навсегда останутся непригодными для использования после произошедшего, передает Tagesspiegel со ссылкой на источник в правительстве, передает Day.Az.
"Если их не отремонтировать быстро, в трубопровод попадет много соленой воды, которая вызовет коррозию", - утверждает источник издания.
Немецкие министры начали обсуждение последствий ЧП на газопроводах, полицейским поручено усилить контроль над территориальными водами Германии, а немецким судам приказано внимательно следить за соответствующими маршрутами критически важной инфраструктуры. Кроме того, будет усилена охрана прибрежных районов на Северном и Балтийском морях, пишет Tagesspiegel.
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