Чистая прибыль H&M рухнула

Шведская Hennes & Mauritz AB (H&M) резко сократила чистую прибыль в третьем финансовом квартале из-за масштабного списания, вызванного сворачиванием операций в России. Ущерб владельца второй по величине в Европе сети магазинов одежды от ухода с российского рынка составил 2,1 млрд крон, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 31 августа, составила 531 млн шведских крон ($47,4 млн) по сравнению с 4,69 млрд крон за аналогичный период предыдущего фингода. Компания единовременно списала 2,1 млрд крон из-за решения свернуть деятельность в России", - говорится в пресс-релизе H&M.

Квартальная выручка ретейлера за это время выросла на 3%, до 57,45 млрд крон. Однако в местных валютах показатель сократился на 4%. При этом эксперты, опрошенные финансовой ИТ-компании FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне 2,17 млрд крон.