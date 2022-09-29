Массовая драка в аэропорту Антальи

В аэропорту Антальи произошла потасовка с участием российских туристов, которые должны были вылететь в Москву.

Как передает Day.Az со ссылкой на российский канал "360tv", все случилось вечером 22 сентября. Между собой сцепились туристы, которых сняли с рейса до Москвы.

Их разнимали сотрудники службы безопасности.

Со слов очевидца, на борт не взяли клиентов туроператора Sunmar. При этом багаж им не вернули.

"Рейс TK3146 вылетел, но не взял на рейс 20 туристов, не посадили на рейс без объяснений", - сказал источник.

Представители аэропорта причины запрета на полёт в Москву не объяснили.