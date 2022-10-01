Процессы последних лет подтвердили верность курса Анкары

Турция шаг за шагом разрушает планы своих противников, продолжая продвигаться к намеченным целям. Последним звеном действий антитурецких кругов стало давление на турецкую экономику.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на совещании "Экономические преобразования и новые парадигмы" во дворце Долмабахче в пятницу в Стамбуле, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По его словам, попытки сжать турецкую экономику в тисках инфляции и высоких процентных ставок, а также нанести ущерб национальной валюте, были пресечены усилиями правительства Турции.

Президент подчеркнул, что мировой экономический кризис, начавшийся с пандемии и продолжившийся под влиянием войны, подтвердил устойчивость экономики Турции и верность курса Анкары.

Политик отметил, что официальная Анкара пытается использовать максимум возможностей, истекающих из региональных и международных процессов во благо Турции.

Эрдоган привлек внимание к несправедливым и незаконным политическим и экономическим ограничениям, с которыми столкнулась современная Турция.

"Давление и несправедливость вынудили Турцию выработать новую модель экономического развития в рамках принятых правил мировой экономической системы. Процессы последних лет говорят о том, что мы на верном пути", - констатировал президент Турции.