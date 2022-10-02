Авария с дроном-курьером Google оставила без электричества тысячи людей

Воздушный беспилотник для доставки еды корпорации Alphabet (владеет Google. - Прим. ред.) упал на провода в австралийском городе Брисбен и оставил без электричества более 2000 человек. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дрон упал на высоковольтную линию, загорелся и рухнул на землю. Отмечается, что в результате аварии без света на 45 минут остались около 2000 человек, еще 300 не имели доступа к электричеству на протяжении трех часов. Отключение было проведено энергокомпанией Energex для проведения ремонтных работ.

"Еда была еще горячей, когда мы добрались до места происшествия", - иронично отметил представитель Energex Дэнни Дональд.

Причины случившегося выясняются. Проблема могла возникнуть как в результате неисправности оборудования, так и по вине оператора.

Дроны компании Alphabet на данный момент "работают" курьерами в трех странах мира: США, Финляндии и Австралии. В The Verge отметили, что больше всего с этой технологией корпорация преуспела именно в Австралии. Из отчета Alphabet за март 2022 года следует, что только в Брисбене воздушные дроны компании выполнили более 200 000 заказов.