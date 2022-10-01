В «Северном потоке-2» больше нет газа

Компания-оператор Nord Stream 2 AG уведомила Копенгаген, что в газопроводе "Северный поток-2" стабилизировалось давление.

Как передает Day.Az со ссылкой на Росбалт, по сообщению Энергетического агентства Дании, это свидетельствует о том, что газа в нем больше нет.

Напомним, что 26 сентября на обоих "Северных потоках" произошла авария. Сейсмологи Дании и Швеции, в исключительных экономических зонах которых случилось ЧП, зафиксировали мощные взрывы. В результате инцидента давление в трубах резко упало, образовались четыре утечки.