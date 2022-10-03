Массовое ДТП с участием полицейского в России

Сотрудник полиции устроил ДТП в Ленинградской области, в аварии пострадали три человека. Как стало известно РЕН-ТВ, четыре машины столкнулись на подъезде к Выборку.

Как передает Day.Az, авария произошла вечером 2 октября. 40-летний сотрудник полиции за рулем Mitsubishi выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault, Ford и Shkoda.

В результате аварии пострадали два пассажира, находившиеся в легковушках. 42-летняя женщина госпитализирована с черепно-мозговыми травмами, ранами и ушибами. Еще одна пострадавшая пассажирка находится в состоянии средней тяжести в больнице.

Также пострадал водитель одной из машин. Мужчина получил повреждение шейного отдела позвоночника и множественные ушибы. Виновник аварии, работающий в полиции, в результате ДТП оказался на операционном столе. Мужчина получил травму внутренних органов. Обстоятельства аварии выясняются.